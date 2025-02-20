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"تصنع نجوم".. نجم الزمالك السابق يكشف لمصراوي الأقرب للفوز في مباراة القمة

09:49 م الخميس 20 فبراير 2025
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    هشام يكن
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    حسام حسن في صراع مع هشام يكن لاعب الزمالك
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    هشام يكن
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    هشام يكن
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    لاعب نادي الزمالك السابق هشام يكن
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    هشام يكن
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    هشام يكن
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    مباراة الأهلي والزمالك
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كتب - يوسف محمد:

علق هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة قمة الكرة المصرية يوم السبت المقبل، التي تجمع بين القطبين الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل.

وتقام قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "نتائج مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، لا تتعلق بمستوى أي من الفريقين ولكنها ترتبط بحالة ومستوى اللاعبين يوم المباراة".

وأضاف: "على سبيل المثال، كان النادي الأهلي لديه أفضلية في مباراة السوبر الأفريقي، وكان أفضل قبل المباراة والجميع توقع تحقيقه للفوز، إلا أن الزمالك ظهر بشكل أفضل طوال المباراة وتمكن في النهاية من تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة".

وتابع: " لقاءات القمة دائما تعتمد على الحالة الفنية والنفسية للاعبين يوم المباراة ونسب الفوز متساوية ولا يمكن توقع الفائز، وثقة اللاعبين في أنفسهم تؤثر بشكل كبير، في مثل هذه المباريات ويكون لها العامل الأكبر في الفوز".

وواصل: "من الصعب الحكم على صفقات الفريقين حاليا، خاصة وأنهما لم يحصلوا على الوقت الكافي حتى الآن في المشاركة ولكن مباريات القمة في الكثير من الأوقات تساهم في صناعة نجوم جدد في الفريقين".

واختتم يكن تصريحاته: "الغيابات ستؤثر بشكل كبير على الفريقين في القمة، خاصة محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي يعد حل كبير للفارس الأبيض في الشوط من أي مباراة يخوضها الفريق".

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