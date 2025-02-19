تعيين أوسكار وتكليف رياض.. 9 قرارات هامة لمجلس إدارة اتحاد الكرة

كتب- محمد خيري:

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، عددا من القرارات خلال اجتماعه، الذي انعقد اليوم الأربعاء.

وجاءت قرارات اتحاد الكرة كالتالي:

- تعيين أوسكار رويز المحاضر الدولي في التحكيم رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتباراً من أول مارس المقبل.

- تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 14 مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

- التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت 20 سنة لنسخ 2027 ، 2029 ، 2031.

- تكليف الكابتن حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

- تكليف المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة تصفيات الأمم الأفريقية.

- تكليف وليد درويش عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت 17 سنة إلى المغرب للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

- الموافقة على برنامج إعداد المنتخبين الوطنيين تحت 20، 17 سنة حتى مشاركتهما في نهائيات بطولتي الأمم الأفريقية.

- تكليف الكابتن وائل رياض مديراً فنياً للمنتخب الوطني للمحليين.

- الاشتراك في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة للمحليين وتشكيل منتخب وطني للمشاركة من لاعبي دوري القسم الثاني وبعض لاعبي دوري القسم الأول وتكليف لجنة المسابقات بإعادة تنظيم المسابقة في ضوء مواعيد الارتباط بتصفيات البطولة.

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