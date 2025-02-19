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سامي الشيشيني لمصراوي: "لازم الزمالك يصدق نفسه وأنه أفضل من أي حد"

04:40 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    كابتن سامى الشيشينى
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    سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق
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    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحت المطر
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كتبت-هند عواد:

كشف سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي في البنك الأهلي، احتياجات الزمالك للفوز على الأهلي في قمة الدوري المصري، المقرر لها مساء السبت المقبل.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الزمالك يحتاج روح والتزام تكتيكي، يجب على اللاعبين أن يكونوا ملتزمين بالخطة التي تقال لهم، وعندهم روح المكسب وليس روح الإنهزامية، "لازم يعرفوا أن هما فرقة كبير" وفي ظهورهم جمهور كبير".

واختتم الشيشيني: "محتاجين يصدقوا أنهم فرقة كبيرة وأنهم أفضل من أي حد، الفترة الماضية كانت صعبة، لكنهم يمكن أن يعودون في مباراة مثل هذه، يمكن أن تهدي الأجواء داخل النادي، وترجع لهم ثقتهم في أنفسهم، ويدخلون في المنافسة، يجب أن يتم التركيز على هذا الجزء قبل المباراة وأنهم يتمكنوا من الفوز، أنتم فريق كبير".

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سامي الشيشيني الزمالك قمة الدوري المصري
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