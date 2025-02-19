"عاوز هجوم".. تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت حول مشاركة الأهلي في مونديال الأندية

كتب- محمد خيري:

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مفاجآت لجماهير النادي الأهلي، بشأن مشاركة الفريق الأحمر، في بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال شهر يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة فريق الأهلي ضمن ممثلي قارة أفريقيا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لأن المصريين غالين علينا قوي فحبينا نفرحهم بنقل مباريات ممثلنا كلنا نادي الاهلي الكبير حصرياً ومجانا على mbc مصر".

وأضاف: "وحنعلن عن مسابقة في برنامج إبراهيم فايق، 3 متسابقين حيحصلوا على فرصة حضور البطولة مع مرافق واحد قريبا".

واختتم تصريحاته: "اللي عاوزه منكم دلوقت تهجموا على صفحة ابراهيم فايق في الفيسبوك وتدوله اقتراحات للاستديو والمشاركين فيه والمعلقين، عاوز أشوف رايكم ومزاجكم ايه ؟".