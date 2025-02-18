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"أسوأ موقف في العالم".. تعليق ناري من شبانة على ما حدث مع لاعب الزمالك

02:15 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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    محمود بنتايج
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    محمود بنتايج
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
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    محمود بنتايك لاعباً في نادي الزمالك
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعرض لموقف سيء في مباراة بتروجيت الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مباراة القمة لها طعم آخر ولا صوت يعلو فوق القمة، والمباراة ليس لها مقاييس أو معايير".

وأضاف: "هناك غضب في الزمالك، بسبب عدم حصول محمود بنتايج على جائزة رجل مباراة بتروجيت، خاصة وأنه تم الإعلان عن حصوله على الجائزة قبل دقائق من نهاية المباراة، وعندما ذهب لاستلام الجائزة وجد لاعب بتروجيت حصل عليها، وتعرض اللاعب لواحد من أسوأ المواقف التي يمكن أن يتعرض لها لاعب كرة قدم في العالم".

وأوضح:" أوجه رسالة للنائب أحمد دياب، رئيس الرابطة، هو عامل شغل عظيم في المسابقة والملاعب والبث التلفزيوني، ولكن هناك أشياء تحدث تشوه الصورة".

وأردف:" هل اختيار جائزة أفضل لاعب بمن يسجل هدف؟.. أم مرتبط بأرقام واحصائيات؟.. ولا الموضوع بالبركة؟".

واختتم تصريحاته: "الزمالك هدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة حتى نهاية الموسم، في حالة عدم رد الرابطة وتوضيح سبب ما حدث أمس".

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