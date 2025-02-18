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بعد إصابته أمام الزمالك.. زيزو يدعم لاعب الإسماعيلي (صورة)

01:28 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دعم نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" لاعب الإسماعيلي محمد حسن خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة 13 من الدوري.

وزار أحمد سيد زيزو رفقة حارس مرمى الإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم، اللاعب محمد حسن في منزله لدعمه.

إصابة محمد حسن

وكان محمد حسن قد أعلن طبيعة الإصابة التي لحقت به خلال الدقائق الأخيرة من مباراتهم أمام الزمالك بالدوري بالإشارة إلى أنها قطع في أوتر أكيليس.

اللاعب نشر حينها صورة له عبر حسابه بمنصة انستجرام بخاصية Story من إصابته مدوناً:"ألم ربنا ما يكتبوا على أي حد، أصعب ليلة عدت عليا من أول ما لعبت كورة، قطع في وتر أكيلس الحمدلله على كل شيء ادعولي".

نتيجة مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

وخسر فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين على يد نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري.

أرقام محمد حسن مع الإسماعيلي

وشارك اللاعب صاحب الـ 31 بقميص الإسماعيلي خلال الموسم الجاري بـ 10 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف خلال 616 دقيقة لعب.

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زيزو محمد حسن الزمالك الإسماعيلي
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