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"إمام عاشور مش طبيعي".. نجم الزمالك السابق يرفض مشاركة زيزو في القمة

01:21 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

زيزو

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كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متألق بشكل غير طبيعي في الوقت الحالي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” على قناة "etc":" أرى أنه في حالة أن زيزو سليم وجاهز أفضل عدم مشاركته في مباراة القمة، بسبب الهجوم عليه من الجماهير".

وتابع:" زيزو في 4 سنين عمل حالة كويسة جدا داخل الزمالك، وهو لاعب مؤدب ولا يسمع أحد صوته".

وشدد:" إمام عاشور في حالة غير طبيعية مع الأهلي ولم يكن أحد يتخيل هذا المستوى للاعب، ومحمد رمضان له دور كبير في هذا، وتحمل العديد من الانتقادات وكان لا يلتفت لها ويركز في عمله".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

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زيزو بشير التابعي نادي الزمالك إمام عاشور
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