الأهلي يكشف آخر التطورات الصحية للخطيب.. ومؤتمر صحفي جديد

كتب- محمد خيري:

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، أن حفل استاد النادي الأهلي الذي خرج بشكل مُبهر للغاية كان محل اهتمام كبير من الجميع، موجهًا الشكر للعمال والمسئولين عن التنظيم الذين قاموا ببناء الديكور بالتعاون مع تحالف القلعة الحمراء، من أجل تقديم الحدث بهذا الشكل الرائع.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "كان هناك فقرات رائعة في الحفل بدءا من البدء بكلمة من زاهي حواس عالم الآثار ثم حديث مسئولي الفيفا حتى الختام بكلمة محمد كامل مع الكابتن محمود الخطيب الذي كان مهتمًا بكل التفاصيل، وكان يعمل بكل جدية خلال السنوات الماضية من أجل بناء استاد الأهلي، وتجاوز النادي مراحل معقدة من أجل ذلك".

وأضاف: "الأهلي تعاقد مع شركات عالمية من أجل بناء الاستاد ويوم 24 أبريل سيكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عن رعاة استاد النادي الجديد، وهناك تعاون كبير بين إدارة النادي التنفيذية مع شركة القلعة الحمراء، والخطيب تحمل الألم في صمت، وعمل باخلاص كثيرا، نفخر بمجلس الإدارة الذي يضم شخصيات عظيمة، وكذلك شركة القلعة الحمراء بقيادة محمد كامل الذي يضم شخصيات على أعلى مستوى".

وأكمل: "يعقوب السعدي من أعضاء شركة القلعة الحمراء وهو إعلامي وصديق شخصي للكابتن الخطيب، وهو أهلاوي جدا، لدرجة أن الإماراتيين يتحدثون معه دائما ويلقبونه بـ"يعقوب الخطيب"، وهو انسان نقي للغاية، ودائما أشعر بالسعادة والمتعة وأنا اتعاون معه في أي عمل، دائما نتحدث سويًا قبل كل حدث من أجل الخروج بأفكار جديدة، ونقوم بتقسيم العمل، وهو نموذج إعلامي نفخر به جميعًا، وهو دائما يكون سعيد أيضا بالعمل معي".

واختتم: "الكابتن الخطيب كان يعاني من إصابات قديمة وأجرى بعض العمليات الجراحية، وكان أخذ قرار القيام برحلة علاجية، وسافر بالفعل لفرنسا ولكن حدث ظروف مرض العامري فاروق ثم وفاته، والكابتن الخطيب شخص محبوب للغاية ودائمًا ربنا يُنجيه.. وإن شاء الله لا مجال للقلق، فهو سيبتعد عن الضغوط والأمور مستقرة تماما داخل النادي".

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