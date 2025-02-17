وفاة لاعب الاتحاد السكندري السابق

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن نادي الاتحاد السكندري وفاة نجم فريقه السابق في العصر الذهبي عادل البابلي.

ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اليوم الاثنين عادل البابلي نجم الفريق ولاعب المنتخب المصري سابقاً.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: " البقاء لله نادي الاتحاد السكندري يعني الكابتن عادل البابلي نجم الجيل الذهبي لزعيم الثغر ومنتخب مصر السابق".

وكان البابلي أحد أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة السبعينات والثمانينات، وشارك في العديد من النجاحات التي حققها الفريق السكندري في تلك الفترة.

الراحل صاحب الـ75 عاماً كان يتمتع بمهارات فنية عالية وأداء قوي في الملعب، مما جعله واحدًا من أساطير النادي السكندري.

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