أحمد بلال: مباراة القمة صعبة على الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن عدم وجود استقرار إداري في الزمالك، تسبب في ابتعاد الرعاة عنه في الوقت الحالي.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أشعر بالفخر ببدء خطوات إنشاء استاد الأهلي، خاصة وأنه لن يتكلف أي مصاريف لبناءه".

وتابع:" الزمالك عنده مشكلة إدارية، جعلت عنده اخفاقات في البطولات، مما تسبب في ابتعاد الرعاة عنه، والمستثمرين يرون أن الزمالك ليس أرض خصبة للاستثمار فيها، بسبب عدم وجود استقرار إداري، وابتعاده في المنافسة عن الأهلي".

وواصل:" الزمالك يعاني من مشكلة كبيرة بسبب الضغط في وسط الملعب، وأي فريق يواجه يكون قادر على الاستحواذ بسبب عدم ضغط لاعبي وسط الزمالك".

وأكمل:" الأهلي في الفترة القادمة يسعى للنزول بمعدل الأعمال، وكولر أضاف بعض اللاعبين صغار السن، منحوا الفريق حيوية في الملعب، ومحمد عبدالله يلعب بشكل جيد من أول دقيقة حتى أخر لقاء، والأهلي كان نموذجي في لقاء الإسماعيلي".

وعن مباراة القمة قال: "هناك فارق كبير بين الزمالك والإسماعيلي، والنتيجة ليست مقياس للفوز بالقمة، ولكن اللقاء مؤشر بأن الأهلي مستعد للمباراة بشكل أفضل، والمباراة ستكون صعبة على الزمالك".

وأختتم تصريحاته: "الأهلي عمل تنافس كبير في الفريق في الفترة الحالية بعد صفقات يناير، ووجود أكثر من لاعب جاهز، ومن سيتراجع مستواه سيجلس على مقاعد البدلاء".

اقرأ أيضا:

"خدها مني أنا".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك