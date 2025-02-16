تحية الجماهير.. ميدو يؤازر الزمالك في استاد السلام

كتب- محمد خيري:

يتواجد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك في ستاد السلام لمؤازرة الأبيض في مواجهة بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرصت الجماهير على توجيه التحية لميدو فور الوصول إلى استاد السلام، في ظل عمله حاليا لتعديل مسار الفريق، بعد التدعيم بصفقات جديدة.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

"على مسئوليتي".. الحضري يفجر مفاجأة بتورط لاعب الزمالك في المراهنات

عودة ثلاثية وغيابات صادمة.. ماذا يواجه بيسيرو في الاختبار الأول مع الزمالك؟