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تحية الجماهير.. ميدو يؤازر الزمالك في استاد السلام

04:18 م الأحد 16 فبراير 2025

أحمد حسام ميدو

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كتب- محمد خيري:

يتواجد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك في ستاد السلام لمؤازرة الأبيض في مواجهة بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرصت الجماهير على توجيه التحية لميدو فور الوصول إلى استاد السلام، في ظل عمله حاليا لتعديل مسار الفريق، بعد التدعيم بصفقات جديدة.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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أحمد حسام ميدو الزمالك استاد السلام مسابقة الدوري الممتاز
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