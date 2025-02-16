أول تعليق من بيسيرو على مباراة الأهلي والزمالك

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأبرو أحداث مباراة الزمالك ونظيره بتروجت عند الرابعة عصر اليوم الأحد.

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث قبل المباراة برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق بتروجت المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

تشكيل الزمالك ضد بتروجت

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايك – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الزمالك وبتروجت:

الدقيقة 9: عرضية من زيزو داخل منطقة الجزاء من الضربة الثابتة مرت من فوق رأس الونش ثم خرجت بعد ذلك رمية تماس لصالح الزمالك بعد أن شتتها دفاع بتروجيت

الدقيقة 10: هدف ضائع.. ركنية لصالح بتروجيت أرسلت داخل منطقة الجزاء ورأسية من لاعب بتروجيت هادي رياض خرجت أعلى مرمى عواد إلى خارج الملعب

الدقيقة 24: تسديدة من عمر جابر من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في قدم لاعب بتروجيت وخرجت بجوار المرمى ركني

الدقيقة 29: فرصة لبتروجيت.. تسديدة قوية من لاعب بتروجيت من داخل منطقة الجزاء تصدى لها عواد

لبدقيقة 34: تسديدة قوية من زيزو بعد خطأ من لاعب بتروجيت في تمرير الكرة وصلت عند زيزو استلم وسددها قوية من خارج منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى عمر صلاح حارس بتروجيت

الدقيقة 44: عرضية من بنتايك داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد عمر صلاح حارس بتروجيت

انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي

بداية الشوط الثاني

دخول ناصر منسي وأحمد محمود ومحمد حمدي بدلا من محمد السيد ومحمد عاطف وسيف الجزيري في الدقيقة 63

بطاقة صفراء لـ أحمد محمود في الدقيقة 74

مصطفى الجمال يسجل هدف تقدم بتروجيت في الدقيقة 90+4

مدافع بتروجيت يسجل هدف تعادل الزمالك في مرماه في الدقيقة 95+5

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1