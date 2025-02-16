كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، حديث الصحف العالمية صباح اليوم الأحد، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك نيوكاسل مساء السبت، بالجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وحقق مرموش العديد من الأرقام القياسية بعدما قص شريط أهدافه مع فريق مانشستر سيتي المنضم له حديثًا في الميركاتو الشتوي الأخير ليتصدر أغلفة الصحف العالمية.

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق عمر مرموش؟

كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية في صفحتها الرئيسية، "هاتريك خارق.. وشكوك حول مشاركة هالاند ضد ريال مدريد"، وكذلك: "عمر مرموش الملك المصري الجديد؟ مع مستقبل غير مؤكد للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، أعلن عمر مرموش عن نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية مذهلة في فوز مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد".

وذكرت صحيفة "إكسبريس": حيوا الملك المصري الجديد.. مرموش العظيم.. بطل هاتريك جوارديولا"، بينما كتبت صحيفة "التليجراف" عنوانها كالتالي: "الساحر مرموش.. لاعب السيتي الجديد يسجل ثلاثية في 14 دقيقة" في حين عنونت صحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز"، "مرموش العظيم".

أرقام عمر مرموش القياسية بعد هاتريك مانشستر سيتي أمام نيوكاسل:

1- سجل عمر مرموش أسرع "هاتريك" للاعبين العرب في الدوري الإنجليزي.

2- هاتريك مرموش هو الأول في مسيرته الكروية.

3- هو ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي بعد محمد صلاح نجم ليفربول.

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