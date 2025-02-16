يترقب كل عشاق نادي الزمالك، الظهور الأول للبرتغالي جوزيه بيسيرو على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن توليه مهمة تدريب الفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس، الذي رحل عن الفريق بعد تراجع النتائج.

بيسيرو مدرب الأهلي السابق

والمدير الفني البرتغالي ليس بغريب على الدوري المصري، حيث سبق له تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى يناير 2016.

وخلال تلك الفترة، قاد بيسيرو الفريق في 12 مباراة تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 8 لقاءات، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في لقائين.

مدربين أجانب تولوا القيادة الفنية للأهلي والزمالك

والمدير الفني صاحب الـ 64، يعد ليس المدير الفني الأجنبي الأول، الذي يتولى مهمة القيادة الفنية للقطبية، حيث سبقه ثلاثة مدربين من قبل، هم: "مايكل إيفرت، كارتيرون وهولمان".

مايكل إيفرت

وكان الإنجليزي مايكل إيفرت، أول مدير فني أجنبي يتولى القيادة الفنية للقطبين، حيث تولى مهمة تدريب نادي الزمالك في بداية فترة الثمانينات، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أي لقب مع الفريق في تلك الفترة.

وبعد رحيل إيفرت عن نادي الزمالك بعدة سنوات، تم التعاقد معه لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، في عام 1991، إلا أنه لم يستمر طويلا مع الفريق، حيث رحل بعد نهاية موسم 1991 مباشرة، بعد الفشل في التتويج بأي بطولة رفقة المارد الأحمر.

راينر هولمان

ويعد الألماني هولمان، من المدربين الأجانب الذين تولوا القيادة الفنية للنادي الأهلي، حيث أنه قاد الفريق في عامين بداية من يوليو 1995 حتى يونيو 1997، قاد خلالهم الفريق في 62 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 44 مباراة، تلقى الهزيمة في 4 مباريات وحضر التعادل في 14 مباراة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر خلال فترة تولي المدير الفني الألماني القيادة الفنية للفريق، 130 هدفًا وتلقت شباكهم 40 هدفًا، كما أنه قاد الفريق لحصد ثلاثة ألقاب بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري ولقب لبطولة كأس مصر.

وفي المقابل تولى هولمان القيادة الفنية للفارس الأبيض، اكتفى هولمان بتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك لمدة ستة أشهر فقط، خلال الفترة من يونيو 2008 حتى ديسمبر من العام ذاته، قاد خلالهم الفريق في 18 مباراة فقط، نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات، تلقى الهزيمة في 7 مباريات وحضر التعادل في 5 لقاءات، لم يتمكن من حصد أي لقب.

باتريس كارتيرون

وآخر المدربين الأجانب، الذين تمكنوا من تولي القيادة الفنية للقطبين، كان المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تولى تدريب الأهلي خلال الفترة من يوليو 2018 حتى نوفمبر من العام ذاته، فيما تولى تدريب الفارس الأبيض في الفترة من ديسمبر 2019 حتى سبتمبر 2020.

وقاد كارتيرون النادي الأهلي في 17 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتلقى الهزيمة في ثلاثة لقاءات وتعادل في مثلهما، ولم يتمكن من حصد أي لقب رفقة الفريق.

وعلى الجانب الآخر خلال توليه القيادة الفنية للفارس الأبيض، قاد كارتيرون الفريق في 31 مباراة، حقق الفوز خلالهم في 19 مباريات وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في ثلاثة لقاءات، بالإضافة إلى التتويج بثلاثة ألقاب رفقة الفريق، بواقع لقب لكلا من الدوري المصري، كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

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