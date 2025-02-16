3 أهداف للزمالك من مواجهة بتروجت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الزمالك نظيره بتروجت عند الرابعة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري.

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل فريق بتروجت المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز التاسع وكذلك عن طلائع الجيش صاحب المركز 11.

ويدخل الزمالك المباراة في ظهور أول تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو وأمامه عدة أهداف نستعرض 3 منها:

1) اكتساب الثقة قبل مباراة الأهلي

يسعى لاعبو الزمالك تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة بيسيرو للظهور بصورة طيبة وتحقيق نقاط المباراة الثلاثة لاكتساب الثقة قبل مباراة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الأهلي عند السابعة من مساء يوم 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

2) الحفاظ على آمال المنافسة

فوز الزمالك يجعله على أقل تقدير بمركزه الثالث بجدول الدوري قبل مباراة القمة ولكن حال فوزه بأكثر من ثلاثة أهداف سيصعد لوصافة مؤقتة حتى يخوض الأهلي مباراة الجولة 14.

تعثر الزمالك بالخسارة سيقرب المصري صاحب المركز الرابع حاليًا برصيد 23 نقطة من مزاحمته على مركزه الثالث.

3) التغلب على الغيابات

الزمالك يخوض المباراة وهو يعاني من غياب 7 لاعبين وهم: محمود عبدالرزاق "شيكابالا"؛ لعدم الجاهزية الفنية، أحمد فتوح وأحمد حمدي للإصابة، بجانب إيقاف كل من: محمد عواد، محمد شحاتة، محمود جهاد وناصر ماهر.

وهو ما يشكل تحديًا للجهاز الفني الجديد بقيادة بيسيرو في توظيف العناصر المتاحة التي لم يتعرف عليها بصورة قوية خلال مواجهة بتروجت.

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