"نرد بالعمل".. رسالة من محمود الخطيب إلى من يتطاول على النادي

كتب - يوسف محمد:

استقبلت قناة النادي الأهلي، اليوم مجسم كأس العالم للأندية 2025، خلال جولته الترويجية للكأس، بين الدول التي بها أندية ستشارك في البطولة.

تواجد الكأس في مصر خلال يومي 13 و14 فبراير الجاري، خلال جولته الترويجية، حيث ظهر الكأس في ستاد مختار التتش، بجانب ظهوره في منطقة الأهرامات، سوف يتم إقامة احتفالية اليوم في الأقصر بوجود الكأس أيضًا داخل معبد حتشبسوت.

وقال أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي"، عبر قناة النادي: "أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بالتعاون مع واحدة من كبرى شركات المجوهرات في العالم لتصنيع الكأس والذي استغرق عدة أشهر.

موعد بطولة كأس العالم

ومن المقرر انطلاق النسخة المقبلة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 من الشهر ذاته، بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

رسالة من سفاح الجزيرة داخل قناة الأهلي ⚠️🦅 pic.twitter.com/CHg3b8v0WI — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) February 14, 2025

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