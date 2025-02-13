فييري أسطورة إيطاليا في ضيافة الأهلي بالجزيرة (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

استقبل النادي الأهلي اليوم الخميس، الأسطورة الإيطالية كريستيان فييري، الذي يترأس وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمناسبة تواجد كأس العالم للأندية في القاهرة ضمن جولته الترويجية استعدادًا لمونديال الأندية 2025.

خلال الزيارة، قام نجم يوفنتوس وإنتر ميلان ولاتسيو السابق بجولة في ملعب التتش بالجزيرة، حيث التقط صورًا تذكارية مع قميص النادي الأهلي برفقة خالد مرتجي وعضوي مجلس الإدارة طارق قنديل ومحمد سراج الدين.

وفي إطار الاحتفالات بوصول كأس العالم للأندية، يستعد النادي الأهلي لتنظيم حفل كبير غدًا الجمعة، في معبد حتشبسوت بالدير البحري في الأقصر.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، 16 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ستُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا مؤخرًا على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.