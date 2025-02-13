مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

فييري أسطورة إيطاليا في ضيافة الأهلي بالجزيرة (صور)

10:33 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فييري
  • عرض 7 صورة
    فييري أسطورة ايطاليا
  • عرض 7 صورة
    فييري أسطورة ايطاليا 4
  • عرض 7 صورة
    فييري أسطورة ايطاليا 1
  • عرض 7 صورة
    فييري أسطورة ايطاليا 3
  • عرض 7 صورة
    فييري أسطورة ايطاليا 5
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

استقبل النادي الأهلي اليوم الخميس، الأسطورة الإيطالية كريستيان فييري، الذي يترأس وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمناسبة تواجد كأس العالم للأندية في القاهرة ضمن جولته الترويجية استعدادًا لمونديال الأندية 2025.

خلال الزيارة، قام نجم يوفنتوس وإنتر ميلان ولاتسيو السابق بجولة في ملعب التتش بالجزيرة، حيث التقط صورًا تذكارية مع قميص النادي الأهلي برفقة خالد مرتجي وعضوي مجلس الإدارة طارق قنديل ومحمد سراج الدين.

وفي إطار الاحتفالات بوصول كأس العالم للأندية، يستعد النادي الأهلي لتنظيم حفل كبير غدًا الجمعة، في معبد حتشبسوت بالدير البحري في الأقصر.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، 16 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ستُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا مؤخرًا على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي كريستيان فييري الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية مونديال الأندية 2025 خالد مرتجي مباراة الأهلي والإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحزمة الاجتماعية والمعاشات والإيجار القديم.. ننشر أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي
اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بسفينة تجارية في البحر المتوسط