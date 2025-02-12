جروس يرفض طلب لاعبي الزمالك بعد الفوز على فاركو

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء بشكل طبيعي على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة بتروجيت المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بتروجيت، يوم الثلاثاء المقبلة 16 فبراير، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب السلام.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم الأربعاء، عقب خوض مواجهة فاركو أمس، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة.

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