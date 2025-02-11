"دور المانجا جي".. جماهير الأهلي تهتف بعد الفوز على غزل المحلة (فيديو)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على غزل المحلة

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كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا، بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر.

ورصدت عدسة "مصراوي" هتافات جماهير الأهلي التي رددت بعد المباراة: "حي حي دور المانجا جي".

وشهدت المباراة إصابة قوية لإمام عاشور في الكتف الأيسر مما استدعى خروجه في الدقيقة 83 ومشاركة أحمد نبيل كوكا بدلا منه.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر منافسه الإسماعيلي يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز.

ويلاقي الأهلي منافسه الزمالك بعد لقاء الدراوية مباشرة، وتحديدا يوم السبت 22 فبراير، في الجولة 15.

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موقف مصطفى العش من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك