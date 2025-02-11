مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
22:00

بروسيا دورتموند

الدوري المصري

الأهلي

1 0
19:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

1 0
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"دور المانجا جي".. جماهير الأهلي تهتف بعد الفوز على غزل المحلة (فيديو)

10:33 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور يرفض الاحتفال بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وغزل المحلة (4)
  • عرض 12 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وغزل المحلة (5)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وغزل المحلة (1)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وغزل المحلة (2)
  • عرض 12 صورة
    دكة بدلاء الأهلي
  • عرض 12 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد غزل المحلة (2)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد غزل المحلة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا، بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر.

ورصدت عدسة "مصراوي" هتافات جماهير الأهلي التي رددت بعد المباراة: "حي حي دور المانجا جي".

وشهدت المباراة إصابة قوية لإمام عاشور في الكتف الأيسر مما استدعى خروجه في الدقيقة 83 ومشاركة أحمد نبيل كوكا بدلا منه.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر منافسه الإسماعيلي يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز.

ويلاقي الأهلي منافسه الزمالك بعد لقاء الدراوية مباشرة، وتحديدا يوم السبت 22 فبراير، في الجولة 15.

لمشاهدة فيديو هتافات جمهور الأهلي.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

لماذا رفض إمام عاشور الاحتفال بهدفه في مرمى غزل المحلة؟ (فيديو وصور)

موقف مصطفى العش من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الأهلي الأهلي ضد غزل المحلة إمام عاشور الاهلي نتيجة مباراة الاهلى موعد مباراة الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان