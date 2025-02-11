موقف مصطفى العش من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على غزل المحلة

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كتبت-هند عواد:

يغيب مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف الفريق، بعد تلقيه البطاقة الحمراء، خلال مباراة غزل المحلة.

وتعرض مصطفى العش للطرد خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم، في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وبات مصطفى العش مهددا بالغياب عن مباراتي الأهلي المقبلتين، الإسماعيلي والزمالك، إلا أن الأمر يتوقف على تقرير حكم المباراة، ما إذا كان الطرد لمنع فرصة محققة أم التدخل بعنف على المنافس.

وتنص لائحة إدارة المسابقة في الاتحاد المصري لكرة القدم (العقوبات)، على أنه في حالة الطرد لمنع هدف محقق أو إفساد فرصة لتسجيل هدف، يتم إيقاف اللاعب لمباراة واحدة.

أما في حالة الطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب، يتم إيقاف اللاعب لمباراتين، وهكذا يغيب عن مباراة الزمالك.

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