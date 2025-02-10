عصام الحضري ينعى وفاة "أمه الثانية"

كتب ـ محمد الميموني:



أعلن عصام الحضري، حارس منتخب مصر اليوم الإثنين وفاة والدة زوجته.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام":"البقاء والدوام لله وحده، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجتي وأمي الثانية الحاجة عايدة الشابوري”.

وأضاف الحضري، "أُشهد الله تعالى أنها كانت لي بعد أمي أما عظيمة، وما رأيت منها غير الخير واسأل الله العظيم ان يرحمها رحمة واسعه ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ، اسألكم الدعاء لها و إنا لله و إنا إليه راجعون".

ورزق الحضري من زيجته لصابرين بـ 5 ابناء هم شاهندا، شدوي، شهد، شايان، ياسين.

اقرأ أيضًا:

"لمسة وفاء".. أحمد شوبير يكشف سر القميص رقم 34 لأشرف بنشرقي

الأهلي يعتمد تصميم الاستاد الجديد



