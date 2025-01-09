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تعرف على منافس الزمالك.. جدول مباريات دور الـ16 من كأس مصر

05:20 م الخميس 09 يناير 2025
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    لحظة إهدار زيزو لركة الجزاء من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    إنذار لعمر جابر من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 17 صورة
    فتوح وحسام عبد المجيد من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 17 صورة
    شيكابالا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
  • عرض 17 صورة
    دونجا ومحمد شحاتة من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
  • عرض 17 صورة
    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 17 صورة
    دونجا ر4
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    دكة بدلاء الزمالك من مباراة أبو قير للأسمدة
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    حمزة المثلوثي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر 2024-2025، بعد إسدال الستار عن معظم المتأهلين من دور الـ32.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت، في التاسعة والنصف يوم الجمعة 7 مارس 2025، على ستاد القاهرة الدولي، في دور الـ16، بعدما فاز على أبو قير للأسمدة، بثنائية نظيفة.

وجاء جدول مباريات دور الـ16 من كأس مصر، كالآتي:

إنبي – الإسماعيلي، ستاد بتروسبورت، الساعة 2:30 يوم 16 يناير 2025

سيراميكا كليوباترا – طلائع الجيش، ستاد المقاولون العرب، الساعة 2:30 يوم 17 يناير 2025

سموحة – زد، ستاد الجيش ببرج العرب، الساعة 5:30 يوم 17 يناير 2025

الجونة – تيم إف سي، ستاد خالد بشارة، الساعة 2:30 يوم 2 فبراير 2025

البنك الأهلي – الفائز من المصري والمنصورة، ستاد السويس الجديد، الساعة 9:30 يوم 7 مارس 2025

الزمالك – مودرن سبورت، ستاد القاهرة، الساعة 9:30 يوم 7 مارس 2025

الفائز من بيراميدز والمنصورة – المقاولون العرب، ملعب الأول، الساعة 9:30 يوم 8 مارس 2025

غزل المحلة – فاركو، ستاد غزل المحلة، الساعة 9:30 يوم 8 مارس 2025

جدول مباريات دور الـ،16 من كأس مصر

منافس الزمالك في كأس مصر مباريات كأس مصر الزمالك ومودرن سبورت الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة
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