تعرف على منافس الزمالك.. جدول مباريات دور الـ16 من كأس مصر

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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو قير للأسمدة

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر 2024-2025، بعد إسدال الستار عن معظم المتأهلين من دور الـ32.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت، في التاسعة والنصف يوم الجمعة 7 مارس 2025، على ستاد القاهرة الدولي، في دور الـ16، بعدما فاز على أبو قير للأسمدة، بثنائية نظيفة.

وجاء جدول مباريات دور الـ16 من كأس مصر، كالآتي:

إنبي – الإسماعيلي، ستاد بتروسبورت، الساعة 2:30 يوم 16 يناير 2025

سيراميكا كليوباترا – طلائع الجيش، ستاد المقاولون العرب، الساعة 2:30 يوم 17 يناير 2025

سموحة – زد، ستاد الجيش ببرج العرب، الساعة 5:30 يوم 17 يناير 2025

الجونة – تيم إف سي، ستاد خالد بشارة، الساعة 2:30 يوم 2 فبراير 2025

البنك الأهلي – الفائز من المصري والمنصورة، ستاد السويس الجديد، الساعة 9:30 يوم 7 مارس 2025

الزمالك – مودرن سبورت، ستاد القاهرة، الساعة 9:30 يوم 7 مارس 2025

الفائز من بيراميدز والمنصورة – المقاولون العرب، ملعب الأول، الساعة 9:30 يوم 8 مارس 2025

غزل المحلة – فاركو، ستاد غزل المحلة، الساعة 9:30 يوم 8 مارس 2025