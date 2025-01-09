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طاهر محمد طاهر يكشف سر بكائه في مباراة بلدية المحلة الموسم الماضي

01:13 ص الخميس 09 يناير 2025

طاهر محمد طاهر

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كتب - يوسف محمد:

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب بكائه في مباراة بلدية المحلة، خلال الموسم الماضي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "مباراة بلدية المحلة كنا متفوقين بنتيجة خمسة أهداف، كنت أتوقع المشاركة في اللقاء ولكن حدث العكس ولم أشارك في اللقاء".

وأضاف: "بكيت بسبب شعوري بأنها كانت فرصة جيدة لكي أظهر مع الفريق، ولكنني قمت بالمشاركة في التدريب بعد ذلك مع زملائي الذين لم يشاركوا في اللقاء".

واختتم طاهر تصريحاته: "يجب أن يتخطى الفرد أي موقف صعب يمكن أن يمر به".

ويغيب طاهر محمد طاهر عن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بسبب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

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طاهر محمد طاهر الأهلي
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