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طاهر محمد طاهر يشيد بمستوى إمام عاشور مع النادي الأهلي

01:10 ص الخميس 09 يناير 2025
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    طاهر محمد ومروان عطية
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    طاهر محمد طاهر من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد
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    لحظة هدف طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر مع لاعبة توت عنخ آمون بعد الفوز بكأس مصر على حساب الأميرية
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    طاهر محمد طاهر في إحماءات منتخب مصر
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    طاهر محمد طاهر من وصول بعثة منتخب مصر
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    طاهر محمد (1)
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    احتفال طاهر محمد (1)
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    طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر (1)
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    احتفال طاهر محمد (1)
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    احتفال طاهر محمد طاهر (1)
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    طاهر محمد طاهر (1)
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    طاهر محمد
  • عرض 25 صورة
    هدف طاهر محمد
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    احتفال إمام عاشور مع كهربا
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    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور ينفخ بالونة بيضاء
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كتب - يوسف محمد

أشاد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله بالفريق إمام عاشور، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة للأهلي منذ انضمامه.

وقال طاهر في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "إمام عاشور لاعب كبير ودولي، هو إضافة كبيرة ومميزة للفريق وأي فريق يتمنى وجود إمام عاشور ضمن صفوفه".

وأضاف: "الهجوم الذي يتعرض له، يأتي لرغبة بعض الناس في إسقاط إمام والعمل تشتيته، خاصة وأنهم يعلمون أنه مختلف ويساعد الفريق على تحقيق الفوز".

ويذكر أن إمام عاشور، انضم إلى النادي الأهلي، في يوليو 2023 قادمًا من فريق ميتلاند الدنماركي.

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طاهر محمد طاهر النادي الأهلي إمام عاشور تصريحات طاهر محمد طاهر عن إمام عاشور
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