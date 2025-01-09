طاهر محمد طاهر يشيد بمستوى إمام عاشور مع النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد

أشاد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله بالفريق إمام عاشور، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة للأهلي منذ انضمامه.

وقال طاهر في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "إمام عاشور لاعب كبير ودولي، هو إضافة كبيرة ومميزة للفريق وأي فريق يتمنى وجود إمام عاشور ضمن صفوفه".

وأضاف: "الهجوم الذي يتعرض له، يأتي لرغبة بعض الناس في إسقاط إمام والعمل تشتيته، خاصة وأنهم يعلمون أنه مختلف ويساعد الفريق على تحقيق الفوز".

ويذكر أن إمام عاشور، انضم إلى النادي الأهلي، في يوليو 2023 قادمًا من فريق ميتلاند الدنماركي.

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