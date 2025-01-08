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سيف الدين الجزيري يصدم الزمالك بهذا القرار

08:51 م الأربعاء 08 يناير 2025
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    زوجة سيف الدين الجزيري
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    سيف الدين الجزيري ونجله
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    زوجة سيف الدين الجزيري ونجله
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    سيف الدين الجزيري وزوجته
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    سيف الدين الجزيري
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    سيف الدين الجزيري مع زوجته
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    سيف الدين الجزيري (7)
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    سيف الجزيري فقة زوجته
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    سيف الجزيري رفقة زوجته
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    سيف الجزيري فقة زوجته
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قال مصدر لموقع مصراوي، إن سيف الدين الجزيري جمع متعلقاته من نادي الزمالك وأخطر الجهاز الفني بعدم التواجد في معسكر مباراة أبو قير بسبب انتهاء مهلة سداد مستحقاته المتأخرة.

وأوضح المصدر أن الجزيري سيعقد اجتماع مع وكيله ومحاميه خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه بشكوى النادي في فيفا.

ويلتقي الزمالك أبو قير للأسمدة في مباراة ضمن منافسات كأس مصر غدًا في الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

سيف الدين الجزيري الزمالك موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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