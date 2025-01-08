سيف الدين الجزيري يصدم الزمالك بهذا القرار

"تغافلنا إنجاز تاريخي".. ميدو يعلق على بالونة إمام عاشور

قال مصدر لموقع مصراوي، إن سيف الدين الجزيري جمع متعلقاته من نادي الزمالك وأخطر الجهاز الفني بعدم التواجد في معسكر مباراة أبو قير بسبب انتهاء مهلة سداد مستحقاته المتأخرة.

وأوضح المصدر أن الجزيري سيعقد اجتماع مع وكيله ومحاميه خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه بشكوى النادي في فيفا.

ويلتقي الزمالك أبو قير للأسمدة في مباراة ضمن منافسات كأس مصر غدًا في الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة.