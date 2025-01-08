مصدر يكشف أسباب غياب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أسباب غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الفريق، في مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره ستاد أبيدجان، يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد قائمة الأهلي للمباراة، غياب عدد من اللاعبين وهم، "عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، رضا سليم، أشرف داري ويحيى عطية الله، محمد عبد الله وطاهر محمد بسبب الإصابة".

كما يغيب عن الفريق كلا من، حمزة علاء غياب فني ومحمود كهربا لحسم مستقبله قبل قرار رحيله في يناير الحالي وعلي معلول لعدم القيد".

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من، شباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بيراتس الجزائري وستاد أبيدجان الإيفواري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، من 4 مباريات خاضهم بالمسابقة، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في لقاء.

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