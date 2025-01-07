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أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على سموحة في الدوري

08:54 م الثلاثاء 07 يناير 2025

مارسيل كولر

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كتب - نهى خورشيد

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على سموحة في الدوري المصري الممتاز.

حقق المارد الأحمر فوزاً على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد كولر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية اللقاء أن مواجهة سموحة كانت صعبة منذ البداية بسبب الغيابات، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا.

كما أوضح أن الفريق تعرض لإصابة أربعة لاعبين خلال المباراة، مما زاد من التحديات، مشيرًا إلى أن اثنين منهم سيغيبان لفترة طويلة.

وأضاف مدرب الأحمر أنه اضطر إلى تغيير بعض المراكز في التشكيل بسبب الإصابات، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً رجوليًّا رغم الظروف الصعبة.

وأعرب عن عدم رضاه الكامل عن حالة الهدوء التي طالب بها اللاعبين قبل المباراة وفي استراحة بين الشوطين.

كما أشار إلى أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته من حيث الضغط والاحتفاظ بالكرة بعد التقدم في النتيجة، ما أدى إلى خسارة الكرة نتيجة التمريرات الخاطئة.

واختتم حديثه بالإشادة بروح اللاعبين وأدائهم الذي أثمر عن انتصار مهم في مشوار الفريق بالدوري المصري الممتاز، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لتحسين الأداء في المباريات القادمة.

تعليق من كولر بعد فوز الأهلي فوز الأهلي على سموحة المدير الفني للأهلي الدوري المصري الممتاز
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