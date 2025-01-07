ثلاثي قلب دفاع ومركز جديد لـ عاشور.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سموحة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل الأحمر لمواجهة سموحة، بعد قليل في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر في التشكيل، اعتماد كولر على ثلاثي قلب دفاع، مع تواجد إمام عاشور في مركز الجناح الأيسر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحى عطية الله- ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري.

خط الوسط: مروان عطية - أفشة - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور- وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

اقرأ أيضا:

"إيه كل اللي حصل ده؟".. الطيب يوجه رسالة قوية بشأن الأهلي ويستشهد بالزمالك

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري