"دي حاجة مضيقاني".. عدلي القيعي يوجه رسالة قوية لكولر

أشقاؤه يتصدرون المشهد في غيابه.. 25 صورة من عزاء والدة تريزيجيه في كفر

كتبت ـ نهى خورشيد:

وجّه عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي الأسبق، رسالة قوية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للقعلة الحمراء، بشأن حديثه عن اللاعبين خلال المؤتمرات الصحفية.

وقال القيعي خلال حلقة برنامجه ملك وكتابة على قناة الأهلي، مساء اليوم الإثنين : "يا كولر.. من فضلك متجيبش سيرة اللاعيبة كتير في المؤتمرات، واللي يزعل يزعل مني، لكن دي حاجة مضيقاني".

وأضاف القيعي: "من حقك تمسك عصاية في أوضة اللبس، وتمسك مروحة للاعيبة في المؤتمرات".

وأتم رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي الأسبق تصريحاته بقوله:"الأمور المتعلقة بهم يجب أن تبقى داخل غرفة الملابس وليس في الأحاديث الإعلامية".

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