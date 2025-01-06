لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 1
22:00

نوتينجهام فورست

كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

2 1
21:00

ميلان

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفا مينيرا

0 5
20:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"دي حاجة مضيقاني".. عدلي القيعي يوجه رسالة قوية لكولر

10:17 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    كولر
  • عرض 20 صورة
    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
  • عرض 20 صورة
    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا ومارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت ـ نهى خورشيد:

وجّه عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي الأسبق، رسالة قوية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للقعلة الحمراء، بشأن حديثه عن اللاعبين خلال المؤتمرات الصحفية.

وقال القيعي خلال حلقة برنامجه ملك وكتابة على قناة الأهلي، مساء اليوم الإثنين : "يا كولر.. من فضلك متجيبش سيرة اللاعيبة كتير في المؤتمرات، واللي يزعل يزعل مني، لكن دي حاجة مضيقاني".

وأضاف القيعي: "من حقك تمسك عصاية في أوضة اللبس، وتمسك مروحة للاعيبة في المؤتمرات".

وأتم رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي الأسبق تصريحاته بقوله:"الأمور المتعلقة بهم يجب أن تبقى داخل غرفة الملابس وليس في الأحاديث الإعلامية".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الأهلي يُعلن سبب غياب كولر عن التدريبات

الأهلي كولر عدلي القيعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .