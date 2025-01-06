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15 صورة ترصد جنازة والدة تريزيجيه

06:10 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    جنازة والدة تريزيجيه
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تصوير ـ إسلام عمار:

أُقيمت اليوم الإثنين صلاة الجنازة على والدة نجم المنتخب الوطني ونادي الريان القطري محمود حسن "تريزيجيه" بمسجد التنعيم في محافظة كفر الشيخ.

جنازة والدة تريزيجيه

وشهدت الجنازة دخول أشقاء اللاعب الدولي في حالة انهيار تام من البكاء، فيما لم يتواجد بعد تريزيجيه.

وفاة والدة تريزيجيه

وكانت والدة تريزيجيه قد تُوفيت في وقت سابق من اليوم بعد مرورها بوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتب تريزيجيه عبر حساباته بمواقع التواصل:"أمي في ذمة الله، الله يرحمك يا أمي".

وكان فريق الريان يستعد للحلول ضيفًا على نظيره أم صلال عصر يوم الجمعة المقبل.

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادمًا من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

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جنازة والدة تريزيجيه تريزيجيه وفاة والدة تريزيجيه والدة تريزيجيه
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