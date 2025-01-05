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جروس يتحدث عن تعادل الزمالك أمام المصري في ذكري تأسيس الأبيض

10:16 م الأحد 05 يناير 2025

المدرب السويسري كريستيان جروس

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كتب - نهى خورشيد:

جروس: التعادل مع المصري نتيجة عادلة والعمل البدني كان حاسماً في المباراة أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام المصري في بطولة كأس الكونفدرالية كانت صعبة، مشيراً إلى أن العامل البدني كان له دور حاسم في مجريات اللقاء.

وتعادل الفريق الكروي بنادي الزمالك سلبياً مع المصري في المباراة التي أُقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة:" المصري جازف في الشوط الثاني وفتح مساحات، وهو ما أتاح لنا فرصة خطيرة عن طريق عبد الله السعيد كانت من الممكن أن تحسم اللقاء؛ وأرى أن التعادل نتيجة عادلة للطرفين".

وعن استبعاد حمزة المثلوثي من المباراة قال:"الزمالك يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، والنجم التونسي سيحصل على فرصته في المستقبل، لأنه من العناصر الأساسية لنا".

وأضاف جروس: "أي لاعب سينجح في إثبات نفسه في التدريبات سيحصل على فرصته في المباريات؛ التركيز والجدية في التمارين هما المعيار الرئيسي لاختيار اللاعبين".

وفيما يتعلق بذكرى تأسيس النادي:" هذا اليوم مهم لجميع مشجعي الزمالك، كنت أتمني تحقيق الفوز في هذه المناسبة، لكننا لازلنا في صدارة المجموعة".

واختتم حديثه:" احترام جميع المنافسين، وهدفنا الحفاظ اللقب الأفريقي، لكنني مازلت في مرحلتي الأولي مع الفريق".

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