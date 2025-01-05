20 صورة من مران الأهلى لمواجهة سموحة في الدوري المصري

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كتب - محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد 5 يناير، بقيادة المدير الفني، مارسيل كولر، تدريبات فنية وبدنية قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بنظيره سموحة يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لمنافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.