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موعد مباراة المصري والزمالك بالكونفدرالية والقناة الناقلة

05:00 ص الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    المصري ضد الزمالك
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد المصري
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد المصري
  • عرض 8 صورة
    المصري ضد الزمالك
  • عرض 8 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية
  • عرض 8 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية
  • عرض 8 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يتجدد اللقاء بين المصري والزمالك للمرة الثالثة بالموسم الجاري بعد مباراة جمعتهما في نهاية ديسمبر 2024 بالدوري وثانية بالكونفدرالية.

موعد مباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن يستضيف المصري نظيره الزمالك عند السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

الزمالك كان قد فاز بمباراة الجولة الثالثة بالكونفدرالية بهدف نظيف فيما فاز المصري بمباراة الدوري بالنتيجة ذاتها.

القناة الناقلة لمباراة المصري والزمالك

وستنقل قناة بي إن سبورت HD3 فعاليات اللقاء.

ترتيب الزمالك والمصري بالكونفدرالية

ويحتل فريق المصري قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بلاك بولز الموزمبيقي الوصيف.

وعلى الجانب الآخر يتصدر فريق الزمالك جدول المجموعة برصيد 7 نقاط.

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