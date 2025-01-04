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"ظهور متوقع لمصطفى محمد".. موعد مباراة نانت وليل والقناة الناقلة

12:13 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 7 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 7 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
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    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
  • عرض 7 صورة
    مصطفى محمد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق نانت الذي يضم بصفوفه المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد للظهور مجددًا بالدوري الفرنسي حين يحل ضيفًا على نظيره ليل.

ويستضيف ليل نظيره نانت عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD2 المباراة.

ويتوقع أن تشهد المباراة مشاركة مهاجم الفريق الفرنسي مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع نانت في 14 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين.

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