"ظهور متوقع لمصطفى محمد".. موعد مباراة نانت وليل والقناة الناقلة

"يُدربه فيتوريا".. مصطفى محمد يرفض عرضًا يونانيًا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق نانت الذي يضم بصفوفه المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد للظهور مجددًا بالدوري الفرنسي حين يحل ضيفًا على نظيره ليل.

ويستضيف ليل نظيره نانت عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD2 المباراة.

ويتوقع أن تشهد المباراة مشاركة مهاجم الفريق الفرنسي مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع نانت في 14 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين.

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"يُدربه فيتوريا".. مصطفى محمد يرفض عرضًا يونانيًا