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"إدارة الخطيب ملبوخة".. المعد النفسي السابق للأهلي يعلق على هزيمة شباب بلوزداد

11:30 ص السبت 04 يناير 2025

محمود الخطيب رئيس الأهلي

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كتبت-هند عواد:

علق عماد الدين فاروق المعد النفسي السابق لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، على هزيمة الأخير من شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عماد الدين، في تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحقيقة العلمية والشعبوية المرة إن إدارة الأهلي الحالية (الخطيب) ملبوخة بكل معنى الكلمة".

وأضاف: "ومش عارفة ولا هتعرف تتصرف لأن الموقف فوق خبرتها وفوق شعبيتها وقدراتها العلمية والثقافية، ولا عزاء لمقولة الأهلي فوق الجميع ".

وخسر الأهلي من شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الدولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

عماد الدين فاروق يعلق على هزيمة الأهلي من شباب بلوزداد

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عماد الدين فاروق شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا
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