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موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج والقناة الناقلة

10:15 ص السبت 04 يناير 2025

كأس الخليج لكرة القدم

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يُسدل اليوم السبت الستار على منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس الخليج بمواجهة تجمع بين منتخبي عمان والبحرين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب عمان نظيره البحريني عند السادسة من مساء اليوم على أن تنقل قناة أبوظبي الرياضية 1 اللقاء.

وتأهل منتخب عمان إلى دور النهائي بعدما فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره السعودي، فيما تأهل منتخب البحرين إلى الدور ذاته بالفوز على المنتخب الكويتي صاحب الأرض بهدف نظيف.

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