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كتبت-هند عواد:

قبل ساعات، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك والريان القطري السابق، في صفقة مدوية، تسببت في جدلاً واسعًا بين جماهير القطبين، إذ أن اللاعب كان من أبرز اللاعبين في صفوف الأبيض.

وخرج بعدها الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في الزمالك، بتصريح تسبب في المزيد من الجدل.

وقال العدل في تصريحات عبر قناة الزمالك: " (صفقات الفرقعة) صداها بيكون سلبيًا والتاريخ يقول هذا الكلام، ولا يوجد لاعب ترك الزمالك ونجح".

وخلال الألفية الحالية، انتقل العديد من اللاعبين بين الأهلي والزمالك، تجيب أرقامهم مع القطبين على تصريحات مدحت العدل.

صفقات خطفها الأهلي من الزمالك

ويضم الأهلي حاليًا ثنائي الزمالك السابقين، إمام عاشور وأشرف بن شرقي، وانضم الأول إلى الفريق في يوليو 2023.

أرقام إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور منذ تلك الفترة، خاض مع الفريق 67 مباراة وساهم خلالها بـ33 هدفا، وتوج مع الفريق بـ5 بطولات، منها لقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمود كهربا من ضمن الصفقات الجماهيرية التي تعاقد معها الأهلي بعدما ارتدى قميص الغريم التقليدي الزمالك.

وخاض اللاعب 144 مباراة مع الفريق سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 آخرين، وفاز بـ14 بطولة.

مؤمن زكريا كان من ضمن أبز اللاعبين الذين ارتدوا قميص القطبين، وهذا بعدما انتقل إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته مع الزمالك، وخاض مع الأحمر 140 مباراة، وساهم خلالها بـ60 هدفا، وتوج بـ7 بطولات، فيما حقق معتز إينو 9 بطولات بعد انتقاله إلى الأهلي.

صفقات خطفها الزمالك من الأهلي

ومن جانبه، كان انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى الزمالك، من أبرز الانتقالات خلال الألفية الحالية، إذ أن التوأم كانا من ضمن أهم لاعبي الأهلي، وعلى الرغم من أن هذه الصفقة كانت ذات تأثير جماهيري قوي، إلا أنهما واصلا تحقيق الإنجازات مع القلعة البيضاء، وحققا 8 بطولات مع الزمالك، منها آخر لقب دوري أبطال أفريقيا فاز به الفريق.

منذ صفقة التوأم، لم يتعاقد الزمالك بصفقة جماهيرية من الغريم التقليدي، وذلك بداية الموسم الماضي، حينما ضم ثلاثة لاعبين وهم عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي.

ففي مطلع العام الماضي 2024، ضم الزمالك الصفقة التي سعى إليها منذ 6 سنوات، عبدالله السعيد لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، ولعب السعيد 40 مباراة مع الزمالك وسجل 9 مباريات وصنع 6 آخرين، وحقق مع الفريق لقب وحيد وهو السوبر الأفريقي.

ونفس الأمر بالنسبة إلى ناصر ماهر الذي حقق نفس البطولة مع الزمالك، وانضم إليه في نفس التوقيت، ولعب ماهر 30 مباراة مع الفريق سجل خلالها 5 أهداف وصنع اثنين آخرين.

بينما كان أحمد حمدي صاحب بصمة أكبر مع الزمالك، إذ أنه أحرز هدف تتويج الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية، لكنه غاب عن السوبر الأفريقي.

وانضم أحمد حمدي إلى الزمالك في مطلع العام الماضي مقابل 350 ألف يورو، ولعب مع الفريق 12 مباراة، سجل خلالها هدفين، وتعرض بعدها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبناءً على أرقام هؤلاء اللاعبين الذين كانوا ضمن الصفقات الجماهيرية، تعد تصريحات مدحت العدل غير صحيحة في هذا الشأن.

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