يوسف أيمن يشارك في فوز الدحيل وتعزيز صدارته للدوري بعد رحيله عن الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك يوسف أيمن في فوز فريقه الدحيل بثنائية مقابل هدف على مستضيفه أم صلال خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري القطري.

وتأتي مشاركة المدافع يوسف أيمن بعد أيام من إعلان قطع إعارته لصفوف الأهلي.

وشارك يوسف أيمن أساسيًا بتشكيل الدحيل بالمباراة.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الدحيل قبل عودته مرة أخرى لفريقه القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك يوسف أيمن الذي يحمل الجنسيتين القطرية والمصرية مع الأهلي في مباراتين لمدة 78 دقيقة.

ترتيب الدحيل في الدوري القطري

ورفع فريق الدحيل بعد فوزه رصيده إلى النقطة 32 في صدارة جدول ترتيب الدوري القطري بفارق 4 نقاط عن السد الوصيف، فيما توقف رصيد فريق أم صلال عند النقطة 14 في المركز العاشر.

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