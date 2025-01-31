"بالبالطو".. احتفال مميز من لاعب الإسماعيلي بعد هدفه في مرمى طلائع الجيش

كتب - يوسف محمد:

نجح مروان حمدي لاعب النادي الإسماعيلي، في تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز مروان الهدف في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، بتسديدة مميزة من على حدود منطقة الجزاء، وعقب إحراز اللاعب للهدف قام بالاحتفال بطريقة مميزة.

وعقب إحراز حمدي للهدف، قام مروان بارتداء البالطو الأبيض الذي يرتديه الأطباء، وهي المهنة التي يمارسها اللاعب بجانب كرة القدم.

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