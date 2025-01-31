"ثلاثي هجومي".. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك بالدوري

كتب - يوسف محمد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم أمام نظيره الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى فتحى - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعهم من 10 مباريات، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويذكر أن فريق بيراميدز تعادل في لقاء الجولة الماضية أمام الأهلي، بنتيجة هدفين لكل فريق، فيما تمكن الفارس الأبيض من تحقيق فوز كبير على حساب الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

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