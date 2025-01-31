مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

الدنمارك

- -
21:30

البرتغال

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
16:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

بيراميدز

- -
19:00

الزمالك

الدوري السعودي

الهلال

- -
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك بالدوري

11:21 ص الجمعة 31 يناير 2025

لاعبي بيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم أمام نظيره الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى فتحى - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعهم من 10 مباريات، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويذكر أن فريق بيراميدز تعادل في لقاء الجولة الماضية أمام الأهلي، بنتيجة هدفين لكل فريق، فيما تمكن الفارس الأبيض من تحقيق فوز كبير على حساب الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

أقرأ أيضًا:

"عودة السعيد".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الزمالك الدوري المصري مباراة الزمالك وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصراوي يكشف رقم قميص أشرف بن شرقي مع الأهلي

إعلان

إعلان

وفود شعبية تصل معبر رفح لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين - فيديو
النار أكلت المكان.. حريق موقع بناء السفن في السويس (تغطية خاصة)
لماذا ترامب غبي سياسيًا؟
أول رد من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين
ليس اغتيالا.. كيف استشهد محمد الضيف و6 من قادة الحركة؟.. حماس تكشف
4 أوراق في يد مصر لمواجهة ضغط ترامب وإجهاض "تهجير غزة"