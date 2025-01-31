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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

09:50 ص الجمعة 31 يناير 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، ويبحث الأبيض عن الفوز بحثا عن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ويعتلي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة، فيما يليه الزمالك برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويدخل الزمالك المباراة بعد الفوز على الجونة بنتيجة 4-1 في المباراة السابقة، فيما يسعى الفريق السماوي لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في المباراة السابقة مع الأهلي 2-2.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز
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