موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

أول صور لأشرف بن شرقي في ستاد مختار التتش

تشكيل الأهلي بعد صفقة بن شرقي.. كيف يغير كولر خططه الهجومية؟

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، ويبحث الأبيض عن الفوز بحثا عن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ويعتلي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة، فيما يليه الزمالك برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويدخل الزمالك المباراة بعد الفوز على الجونة بنتيجة 4-1 في المباراة السابقة، فيما يسعى الفريق السماوي لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في المباراة السابقة مع الأهلي 2-2.