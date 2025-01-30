أول صور لأشرف بن شرقي في ستاد مختار التتش

كتب - يوسف محمد:

احتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتعاقد الفريق مع المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، مجموعة من الصور للاعب من داخل ستاد "مختار التتش بالجزيرة، مرتديًا قميص الأهلي وكتبت عليها: "هنا التتش، هنا تزأر الأسود".

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ قليل التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

ولعب بن شرقي خلال الموسم الحالي رفقة فريق الريان، في 16 مباراة ساهم خلالهم في 10 أهداف، بواقع تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة قبل الانضمام إلى الأهلي خلال الموسم الحالي.

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