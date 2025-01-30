"فعلها الخطيب ومن قبله مرتضى".. رؤساء أندية تدخلوا لحسم الصفقات الشائكة

كتب- محمد خيري:

صفقات قوية أبرمها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق، للتحديات القوية المقبلة، وعلى رأسها المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل.

وشهدت الفترة الماضية هجوما قويا من الجماهير على مجلس الإدارة، بسبب عدم التدعيم، في ظل رحيل عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

ذلك الأمر دعا محمود الخطيب، رئيس النادي للتدخل بنفسه لحسم الصفقات، في سابقة لا تتكرر كثيرا، في ظل صعوبة الموقف والتوقيت.

رؤساء تدخلوا لحسم الصفقات

وينشر موقع مصراوي، رؤساء الأندية الذين تدخلوا من قبل، لحسم الصفقات القوية، مثلما فعل رئيس النادي الأهلي:

محمود الخطيب

تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في المرات القليلة، بنفسه لحسم الصفقات للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث كان يترك هذه المهمة في الفترة الماضية لمديري التعاقدات في النادي.

اقنع محمود الخطيب نادي الوكرة القطري في ظل العلاقة القوية معهم بمشاركة حمدي فتحي مع الأحمر في كأس العالم للأندية المقبل، وبعدها أقنع محمود حسن تريزيجيه بالانضمام للأحمر وترك الأحتراف بعد مسيرة حافلة مطلع الموسم المقبل.

وتدل الخطيب أيضا في حسم صفقة انضمام المغربي أشرف بن شرقي من نادي الريان القطري، وأنهى صفقة أحمد رضا من نادي بتروجت، ونفس الأمر أقنع نجيب ساويرس مالك نادي زد بضم مصطفى العش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مرتضى منصور

وقبل ذلك فعلها مرتضى منصور، حينما كان رئيسا لنادي الزمالك وتدخل بنفسه لحسم العديد من الصفقات، بدايتها كان عام 2004، حين ضم إبراهيم سعيد من النادي الأهلي، في صفقة جماهيرية قوية في ذلك التوقيت، وتقرر الأمر في عام 2008 بضم عمرو زكي، من نادي إنبي بعد العودة من فترة احتراف قصيرة في روسيا.

وعاد وقرر الأمور مع محمود كهربا، حين تعاقد معه الزمالك من نادي إنبي عام 2015، وكاد أن يفعلها بصفقة قوية أخرى، حين وقع مع عبدالله السعيد لاعب الأهلي في عام 2018، قبل أن يتراجع الأخير ويجدد عقده مع الأهلي.

محمود طاهر

تدخل محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، لحسم صفقة الجابوني ماليك إيفونا عام 2017، للأحمر، قادما من نادي الوداد المغربي، في صفقة قوية خلال ذلك التوقيت، بعد منافسة قوية مع الزمالك.

فرج عامر

وفعل فرج عامر نفس الأمر، حين دخل في مفاوضات مع الأهلي للحصول على خدمات الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي.