جونيور أجايي يفسخ عقده مع سموحة للانتقال لهذا النادي

كتب- محمد خيري:

قام النيجيري جونيور أجايي بفسخ عقده مع نادي سموحة، خلال الساعات الماضية، للانتقال لفريق جديد.

وأوضح مصدر مطلع، أن جونيور أجايي فسخ عقده مع نادي سموحة، بعدما تنازل عن جزء من مستحقاته للرحيل.

وأضاف المصدر، أن لاعب الأهلي السابق، سوف ينتقل إلى نادي الهلال الليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جدير بالذكر، أن جونيور أجايي انتقل إلى صفوف فريق سموحة، منذ موسمين، ولكنه تعرض للإصابة فور الانتقال، ابتعد بسببها فترة كبيرة عن الملاعب، وبعدها عاد للمشاركة ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر.

اقرأ أيضا:

"حقنة بنج للأهلاوية".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل: بن شرقي "مبطل كورة"