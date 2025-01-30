مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

لاتسيو

الدوري السعودي

الرائد

- -
19:00

النصر

الدوري الأوروبي

ستيوا بوخارست

- -
22:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

جونيور أجايي يفسخ عقده مع سموحة للانتقال لهذا النادي

03:25 م الخميس 30 يناير 2025

جونيور أجاي مهاجم الأهلي السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قام النيجيري جونيور أجايي بفسخ عقده مع نادي سموحة، خلال الساعات الماضية، للانتقال لفريق جديد.

وأوضح مصدر مطلع، أن جونيور أجايي فسخ عقده مع نادي سموحة، بعدما تنازل عن جزء من مستحقاته للرحيل.

وأضاف المصدر، أن لاعب الأهلي السابق، سوف ينتقل إلى نادي الهلال الليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جدير بالذكر، أن جونيور أجايي انتقل إلى صفوف فريق سموحة، منذ موسمين، ولكنه تعرض للإصابة فور الانتقال، ابتعد بسببها فترة كبيرة عن الملاعب، وبعدها عاد للمشاركة ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر.

اقرأ أيضا:

"حقنة بنج للأهلاوية".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل: بن شرقي "مبطل كورة"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جونيور أجايي سموحة أخبار الرياضة رحيل جونيور أجيي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يتبقى خطورة واحدة.. الزمالك ينهي الصفقة الشتوية الثانية

إعلان

إعلان