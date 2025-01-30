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"بالقسط".. التفاصيل المالية لصفقة الزمالك الجديدة ومدة العقد

01:37 م الخميس 30 يناير 2025
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، التفاصيل المالية، لصفقة ضم أحمد حسام، مدافع الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتوصل نادي الزمالك لاتفاق مع الجونة، للتعاقد مع أحمد حسام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحصل على الاستغناء الخاص باللاعب، على أن يعلن بشكل رسمي خلال ساعات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن الصفقة كلفت خزينة الزمالك 11 مليون جنيه، سيدفع النادي الأبيض 6 ملايين نقدًا، فيما سيكون المبلغ المتبقي في صورة أقساط مجدولة.

وأضاف المصدر، أن الزمالك سيتم دفع مبلغ 5 ملايين على أقساط، في حين وقع اللاعب على عقد يمتد لـ4 مواسم ونصف بداية من الفترة الحالية.

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نادي الزمالك صفقة الزمالك أحمد حسام مدافع الجونة فترة الانتقالات الشتوية
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