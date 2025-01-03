كتب - يوسف محمد:

تناولت الكثير من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، رغبة المدير الفني لنادي الزمالك كريستيان جروس، في عودة مهاجم الفريق السابق ونادي نانت الفرنسي الحالي مصطفى محمد.

وكان الإعلامي كريم رمزي، أعلن منذ عدة أيام، طلب السويسري من إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع مصطفى محمد سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى رغبة نادي نانت في الاستغناء عن اللاعب المصري، سواء بالإعارة أو البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمر مصطفى محمد بفترة ليست الأفضل في مسيرته الكروية، حيث شارك اللاعب، خلال الموسم الحالي رفقة نانت في 14 مباراة، بواقع 497 دقيقة، سجل خلالهم هدفين فقط.

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