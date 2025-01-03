لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد

0 0
21:00

الأهلي

كأس مصر

طلائع الجيش

2 2
17:30

الأوليمبي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"بطلب من جروس".. هل يعود مصطفى محمد إلى الزمالك في يناير؟

08:30 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد - فريق نانت
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد إلى نانت
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد بقميص نانت
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد في تدريبات الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 25 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 25 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 25 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 25 صورة
    السويسري جروس
  • عرض 25 صورة
    السويسري جروس
  • عرض 25 صورة
    السويسري كريستيان جروس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تناولت الكثير من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، رغبة المدير الفني لنادي الزمالك كريستيان جروس، في عودة مهاجم الفريق السابق ونادي نانت الفرنسي الحالي مصطفى محمد.

وكان الإعلامي كريم رمزي، أعلن منذ عدة أيام، طلب السويسري من إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع مصطفى محمد سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى رغبة نادي نانت في الاستغناء عن اللاعب المصري، سواء بالإعارة أو البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمر مصطفى محمد بفترة ليست الأفضل في مسيرته الكروية، حيث شارك اللاعب، خلال الموسم الحالي رفقة نانت في 14 مباراة، بواقع 497 دقيقة، سجل خلالهم هدفين فقط.

أقرأ أيضاً:

كيف اختطف مارادونا نجم إنتر ميلان السابق قبل 31 عاما؟

مصطفى محمد نانت الفرنسي نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك مفاوضات الزمالك ومصطفى محمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. شباب بلوزداد0 - 0 الأهلي.