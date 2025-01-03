كتبت-هند عواد:

تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح اليوم الجمعة، إلى حادث سير بسيارته.

ونشر أحمد زيزو صورة سيارته التي ظهر بها بعض الخدوش، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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