"بعد الإعلان عن بعض الصفقات"..موعد مباراة الاهلى القادمة

كتب - نهى خورشيد:

تنتظر جماهير وعشاق ومتابعي القلعة الحمراء، المواجهة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد حسم الإدارة التعاقد مع صفقات شتوية جديدة.

ونجحت إدارة الأحمر حتى الآن، في التعاقد مع أربعة صفقات جديدة وهم مصطفى العش "زد"، أحمد رضا "بتروجيت"، نيجك جراديشار " فيهرفار المجري"، محمود حسن تريزيجيه "الريان"، وأخيراً يستعد الأهلى الإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق.

موعد مباراة الاهلى القادمة

يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الأحد الموافق 2 فبراير المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل القلعة الحمراء المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 20 نقطة، متساوياً مع غريمه التقليدي نادي الزمالك.