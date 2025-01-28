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هل يستحق بيراميدز النقاط؟.. اتحاد الكرة ينهي الجدل بشأن قانونية مشاركة جارديشار

05:29 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، الموقف القانونية لمشاركة لاعب الأهلي الجديد جارديشار، في مواجهة بيراميدز الماضية ببطولة الدوري المصري.

وأرسل نادي بيراميدز، استفسارا، عن قانونية مشاركة اللاعب السلوفيني الجديد للأهلي، رغم عدم وصول بطاقته القانونية وتسجيله في فريقه السابق حتى انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة لموقع "مصراوي"، أن البطاقة الدولية للمهاجم السلوفيني وصلت إلى اتحاد الكرة يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري.

وأضاف المصدر أن صباح يوم الأحد الماضي نفس يوم مواجهة الأهلي وبيراميدز، قام مسؤولو الأهلي بدفع الرسوم والنسبة المقررة في عقد اللاعب في اتحاد الكرة.

وأتم المصدر، أن ظهر يوم الأحد، تسلم مسؤولي الأهلي البطاقة الخاصة باللاعب وبالتالي فإن مشاركته مع الأهلي أمام بيراميدز صحيحة.

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