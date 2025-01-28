وكيل بنتايج يصدم الزمالك

رد صادم للأبيض.. مليون يورو تبعد الزمالك عن هدف الأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات موقف المحترف المغربي بصفوف الزمالك، محمود بنتايج مع الفريق في ظل تراجع نسب مشاركته.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن وكيل اللاعب المغربي قد أخطر مدير الكرة بالفريق عبدالواحد السيد برغبة صاحب الـ 25 عاماً في فسخ العقد من جانبه لعدم مشاركته بشكل أساسي.

وأشار المصدر إلى أن بنتايج أخطر وكيله أنه انضم للزمالك ورفض الاستمرار في سانت إيتيان؛ لعدم مشاركته مع النادي الفرنسي بجانب تلقيه عدة وعود من المدير الفني السويسري جروس بالمشاركة ولكن لا تتحقق.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن عبدالواحد السيد أخطر وكيل اللاعب بأن الأمر يرجع لمجلس إدارة النادي وسيتم عقد جلسة معهم لمحاولة حل الأمر، مشددًا على أن الزمالك يتمسك ببقاء اللاعب لنهاية إعارته لحاجة الفريق الفنية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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